Robinhood Aktie News: Robinhood am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 10,55 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 10,55 USD. Die Abwärtsbewegung der Robinhood-Aktie ging bis auf 10,53 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,61 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 833.807 Robinhood-Aktien.

Am 20.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 13,23 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 7,57 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,25 Prozent.

Robinhood veröffentlichte am 02.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Robinhood ebenfalls ein EPS von -0,34 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 486,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 318,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,521 USD je Robinhood-Aktie belaufen.

