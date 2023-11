Robinhood Aktie News: Robinhood tendiert am Dienstagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Robinhood gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Robinhood-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 9,67 USD nach oben.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 9,67 USD zu. Die Robinhood-Aktie legte bis auf 9,71 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,61 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 961.869 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,23 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 36,89 Prozent Luft nach oben. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,57 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Robinhood-Aktie 21,68 Prozent sinken.

Am 03.08.2023 hat Robinhood die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Robinhood ebenfalls ein EPS von -0,20 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 486,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 361,00 USD in den Büchern standen.

Robinhood wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Robinhood 2023 einen Verlust in Höhe von -0,622 USD je Aktie ausweisen dürften.

