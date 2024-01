Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag im Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Robinhood zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Robinhood-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 12,03 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Robinhood-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 12,03 USD zu. Bei 12,40 USD markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,97 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 1.972.580 Robinhood-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,51 USD. Dieser Kurs wurde am 28.12.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,91 USD am 17.11.2023. Mit Abgaben von 34,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.11.2023 hat Robinhood die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Robinhood hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,20 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 467,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 361,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Robinhood möglicherweise am 23.01.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Robinhood 2023 einen Verlust in Höhe von -0,652 USD ausweisen wird.

