Robinhood Aktie News: Bullen treiben Robinhood am Nachmittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Robinhood. Die Robinhood-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,3 Prozent auf 17,22 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Robinhood zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 5,3 Prozent auf 17,22 USD. Die Robinhood-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,24 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,58 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 4.305.674 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 17,24 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,12 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,91 USD. Dieser Wert wurde am 17.11.2023 erreicht. Abschläge von 54,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,333 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Robinhood 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Robinhood am 13.02.2024. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Robinhood 471,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 380,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Robinhood veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,188 USD je Robinhood-Aktie.

