Robinhood Aktie News: Anleger greifen bei Robinhood am Montagnachmittag zu

Die Aktie von Robinhood zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 18,72 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Robinhood-Papiere um 15:53 Uhr 1,7 Prozent. Bei 19,10 USD markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 19,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 424.313 Robinhood-Aktien.

Am 28.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 20,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Robinhood-Aktie mit einem Kursplus von 9,72 Prozent wieder erreichen. Am 17.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Robinhood-Aktie 57,72 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,333 USD. Im Vorjahr hatte Robinhood 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 13.02.2024 hat Robinhood die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Robinhood ebenfalls ein EPS von -0,19 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 471,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinhood einen Umsatz von 380,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Robinhood am 08.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,251 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.

