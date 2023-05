Robinhood Aktie News: Robinhood tendiert am Mittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Robinhood 7,98 EUR

Die Robinhood-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:11 Uhr um 1,3 Prozent auf 7,87 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Robinhood-Aktie bis auf 7,85 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,16 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 4.857 Robinhood-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.11.2022 erreicht. 40,15 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 21,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Robinhood am 08.02.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 380,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 299,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 10.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,676 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock