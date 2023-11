Robinhood Aktie News: Robinhood verliert am Mittwochmittag kräftig

Kursentwicklung

Die Aktie von Robinhood gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Robinhood-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 7,6 Prozent im Minus bei 9,02 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Robinhood gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 11:58 Uhr ging es um 7,6 Prozent auf 9,02 USD abwärts. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 60.483 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 13,23 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 46,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 7,57 USD erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 16,08 Prozent Luft nach unten.

Robinhood ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,20 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 486,00 USD umgesetzt, gegenüber 361,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 25.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Robinhood-Verlust in Höhe von -0,637 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Ausblick: Robinhood stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Coinbase, Robinhood & Co.: So viel Geld ließen sich Kryptounternehmen Lobby-Arbeit 2022 kosten