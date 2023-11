Robinhood Aktie News: Robinhood verliert am Vormittag kräftig

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Robinhood gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Robinhood-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 8,8 Prozent auf 8,31 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:17 Uhr in der Tradegate-Sitzung 8,8 Prozent auf 8,31 EUR. In der Spitze fiel die Robinhood-Aktie bis auf 8,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,35 EUR. Bisher wurden heute 4.437 Robinhood-Aktien gehandelt.

Bei 12,15 EUR erreichte der Titel am 08.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 46,30 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,27 Prozent würde die Robinhood-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Robinhood ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Robinhood mit -0,20 USD je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat Robinhood mit einem Umsatz von insgesamt 486,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 361,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 34,63 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Robinhood am 25.01.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Robinhood-Verlust in Höhe von -0,622 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Ausblick: Robinhood stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Coinbase, Robinhood & Co.: So viel Geld ließen sich Kryptounternehmen Lobby-Arbeit 2022 kosten