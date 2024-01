Robinhood Aktie News: Robinhood am Dienstagmittag im Minusbereich

Robinhood im Fokus

Die Aktie von Robinhood gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Robinhood-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 12,30 USD.

Um 11:56 Uhr fiel die Robinhood-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 12,30 USD ab. Der Tagesumsatz der Robinhood-Aktie belief sich zuletzt auf 9.295 Aktien.

Am 28.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,51 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.11.2023 bei 7,91 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Robinhood am 07.11.2023. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 467,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 361,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 13.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Robinhood veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Robinhood rechnen Experten am 23.01.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Robinhood 2023 einen Verlust in Höhe von -0,652 USD ausweisen wird.

