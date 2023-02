Robinhood Aktie News: Robinhood am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Robinhood 10,05 EUR

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Robinhood zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 3,6 Prozent auf 10,05 EUR. Im Tageshoch stieg die Robinhood-Aktie bis auf 10,05 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 10,05 EUR. Von der Robinhood-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5 Stück gehandelt.

Am 29.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,40 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.06.2022 bei 6,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 56,06 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 03.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Robinhood vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,47 Prozent auf 361,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 362,71 USD in den Büchern gestanden.

Die Robinhood-Bilanz für Q1 2023 wird am 27.04.2023 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,328 USD je Robinhood-Aktie.

