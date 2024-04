Robinhood Aktie News: Robinhood verzeichnet am Nachmittag Verluste

Blick auf Robinhood-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 18,42 USD ab.

Die Robinhood-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 18,42 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Robinhood-Aktie bis auf 18,32 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 18,66 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 210.140 Robinhood-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.11.2023 (7,92 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Robinhood-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,333 USD.

Robinhood ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,95 Prozent auf 471,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 380,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Robinhood Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Robinhood-Gewinn in Höhe von 0,264 USD je Aktie aus.

