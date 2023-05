Robinhood Aktie News: Robinhood behauptet sich am Dienstagmittag

Aktien in diesem Artikel Robinhood 8,03 EUR

Bei der Robinhood-Aktie ließ sich um 10:00 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 8,03 EUR. Die Robinhood-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,03 EUR aus. Bei 8,03 EUR markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,03 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Robinhood-Aktien beläuft sich auf 1.000 Stück.

Am 04.11.2022 markierte das Papier bei 13,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Robinhood-Aktie somit 38,97 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,50 EUR. Dieser Wert wurde am 17.06.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 23,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 09.02.2023 hat Robinhood die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Robinhood -0,45 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 380,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 299,00 USD umgesetzt.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Robinhood wird am 10.05.2023 gerechnet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,676 USD je Robinhood-Aktie belaufen.

