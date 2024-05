Robinhood Aktie News: Robinhood legt am Nachmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Robinhood. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 17,96 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Robinhood zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 17,96 USD. Die Robinhood-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,47 USD an. Mit einem Wert von 19,05 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.035.862 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 28.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 14,37 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,92 USD. Dieser Wert wurde am 17.11.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Robinhood seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,333 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 13.02.2024. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 481,00 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 386,00 Mio. USD in den Büchern standen.

Robinhood dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,400 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

