Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood fällt am Donnerstagnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 148,50 USD nach.

Die Robinhood-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,6 Prozent auf 148,50 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Robinhood-Aktie ging bis auf 147,65 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 150,58 USD. Zuletzt wechselten 688.386 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,83 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,00 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 545,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Robinhood-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Robinhood ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 997,00 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 44,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Robinhood-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,73 USD fest.

