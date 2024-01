Robinhood Aktie News: Robinhood zieht am Mittwochvormittag an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Robinhood zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Robinhood-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 11,21 EUR.

Die Robinhood-Aktie konnte um 08:13 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 11,21 EUR. Die Robinhood-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,21 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,21 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 90 Robinhood-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 7,30 EUR fiel das Papier am 17.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Robinhood-Aktie mit einem Verlust von 34,88 Prozent wieder erreichen.

Am 07.11.2023 hat Robinhood die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Robinhood hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,20 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 467,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 361,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Robinhood am 13.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Robinhood-Anleger Experten zufolge am 23.01.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Robinhood-Verlust in Höhe von -0,652 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

NASDAQ-Wert Robinhood-Aktie wird nach schwachen Zahlen abverkauft: Cathie Wood bleibt trotzdem optimistisch und kauft massiv zu

Robinhood-Aktie an der NASDAQ tief im Minus: Robinhood mit Gewinn - Umsatz unter Erwartungen