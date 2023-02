Robinhood Aktie News: Robinhood verliert am Mittag

Aktien in diesem Artikel Robinhood 9,26 EUR

-0,86% Charts

News

Analysen

Die Robinhood-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:22 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 9,26 EUR. Die Abwärtsbewegung der Robinhood-Aktie ging bis auf 9,26 EUR. Mit einem Wert von 9,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Am 29.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Robinhood-Aktie somit 36,79 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,44 EUR. Dieser Wert wurde am 17.06.2022 erreicht. Mit Abgaben von 43,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Robinhood am 08.02.2023. Robinhood vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,19 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 380,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 362,71 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte Robinhood Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,663 USD je Robinhood-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Robinhood-Aktie an der NASDAQ tiefer: Robinhood schreibt weiter rote Zahlen

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Ausblick: Robinhood vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com