Robinhood Aktie News: Robinhood steigt am Freitagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Robinhood 9,46 EUR

1,28% Charts

News

Analysen

Die Robinhood-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 9,46 EUR. Die Robinhood-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,46 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,26 EUR.

Am 29.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.06.2022 (6,44 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 46,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 08.02.2023 äußerte sich Robinhood zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 380,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 362,71 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Robinhood wird am 27.04.2023 gerechnet.

In der Robinhood-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,663 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Robinhood-Aktie an der NASDAQ tiefer: Robinhood schreibt weiter rote Zahlen

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Ausblick: Robinhood vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com