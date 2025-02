Robinhood Aktie News: Robinhood tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Robinhood im Blick

Die Aktie von Robinhood gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Robinhood-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 56,11 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 56,11 USD. Die Robinhood-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 57,27 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,10 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Robinhood-Aktien beläuft sich auf 1.387.668 Stück.

Am 10.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 57,27 USD an. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 2,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 79,94 Prozent würde die Robinhood-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Robinhood-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 30.10.2024 hat Robinhood die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood noch ein Gewinn pro Aktie von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 643,00 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 469,00 Mio. USD in den Büchern standen.

Am 12.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Robinhood veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 18.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Robinhood-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,947 USD fest.

