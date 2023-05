Robinhood Aktie News: Robinhood am Mittwochnachmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Robinhood 8,33 EUR

0,06% Charts

News

Analysen

Um 16:08 Uhr ging es für die Robinhood-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 9,05 USD. Bei 9,05 USD markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,31 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.305.827 Robinhood-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 12,76 USD markierte der Titel am 04.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Robinhood-Aktie 40,97 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,81 USD. Dieser Wert wurde am 17.06.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Robinhood am 09.02.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 380,00 USD – ein Plus von 27,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Robinhood 299,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 16.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,676 USD je Robinhood-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Coinbase, Robinhood & Co.: So viel Geld ließen sich Kryptounternehmen Lobby-Arbeit 2022 kosten

Rückgang bei Tech-Börsengängen: Darum dürfte die Stimmung am IPO-Markt auch 2023 verhalten bleiben

Kann das Krypto-Geschäft von Robinhood verboten werden? Das bedeutet die Vorladung der SEC

Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock