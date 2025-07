Robinhood Aktie News: Robinhood am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Robinhood-Kurs

Die Aktie von Robinhood gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 94,92 USD zu.

Die Robinhood-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 94,92 USD. Die Robinhood-Aktie legte bis auf 96,40 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,85 USD. Von der Robinhood-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.712.203 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 100,88 USD. Dieser Kurs wurde am 03.07.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 6,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (13,98 USD). Mit Abgaben von 85,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Robinhood-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Robinhood am 30.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Robinhood mit einem Umsatz von insgesamt 933,00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 624,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 49,52 Prozent gesteigert.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Robinhood-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Robinhood im Jahr 2025 1,31 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

