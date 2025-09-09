Robinhood Aktie News: Robinhood tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Robinhood gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Robinhood-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 122,19 USD.

Die Robinhood-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 122,19 USD. Die Robinhood-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 122,91 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 121,07 USD. Der Tagesumsatz der Robinhood-Aktie belief sich zuletzt auf 2.424.519 Aktien.

Am 10.09.2025 markierte das Papier bei 122,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Robinhood-Aktie somit 0,59 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 18,83 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 84,59 Prozent.

Robinhood-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Robinhood ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Robinhood ein EPS von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 997,00 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 688,00 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Robinhood wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Robinhood-Aktie in Höhe von 1,64 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Rekordhoch greifbar: Aktien von Robinhood und AppLovin steigen in S&P 500 auf

Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar

Wie Cathie Wood der Wall Street mithilfe von Kryptoinvestments ein Schnippchen schlägt