Robinhood Aktie News: Robinhood tendiert am Abend seitwärts

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 118,40 USD.

Bei der Robinhood-Aktie ließ sich um 20:08 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 118,40 USD. Kurzfristig markierte die Robinhood-Aktie bei 123,43 USD ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Robinhood-Aktie bis auf 117,88 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 121,07 USD. Der Tagesumsatz der Robinhood-Aktie belief sich zuletzt auf 6.983.302 Aktien.

Am 10.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,43 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Robinhood-Aktie 4,25 Prozent zulegen. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,83 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 84,10 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Robinhood am 30.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 997,00 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinhood einen Umsatz von 688,00 Mio. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,64 USD je Aktie belaufen.

