Robinhood Aktie News: Robinhood am Mittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Robinhood. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 3,8 Prozent auf 12,60 USD zu.

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 3,8 Prozent auf 12,60 USD zu. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 29.358 Robinhood-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.12.2023 bei 13,51 USD. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 6,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,91 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,21 Prozent.

Robinhood veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,20 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 467,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 361,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Robinhood wird am 13.02.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 23.01.2025.

Laut Analysten dürfte Robinhood im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,648 USD einfahren.

