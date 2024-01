Robinhood Aktie News: Robinhood gibt am Donnerstagnachmittag nach

Robinhood im Blick

Die Aktie von Robinhood gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Robinhood-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,9 Prozent auf 11,91 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Robinhood gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 11,91 USD abwärts. In der Spitze fiel die Robinhood-Aktie bis auf 11,86 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 12,50 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 2.795.400 Robinhood-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 28.12.2023 auf bis zu 13,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 13,48 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.11.2023 bei 7,91 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 33,55 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 07.11.2023 hat Robinhood die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Robinhood hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,20 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Robinhood im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 467,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 361,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Robinhood am 13.02.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 23.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood im Jahr 2023 -0,648 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

NASDAQ-Wert Robinhood-Aktie wird nach schwachen Zahlen abverkauft: Cathie Wood bleibt trotzdem optimistisch und kauft massiv zu

Robinhood-Aktie an der NASDAQ tief im Minus: Robinhood mit Gewinn - Umsatz unter Erwartungen