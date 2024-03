Robinhood Aktie News: Robinhood am Mittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 17,38 USD.

Die Robinhood-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:02 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 17,38 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 168.145 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 17,61 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 1,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,91 USD ab. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 119,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Robinhood-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,333 USD aus.

Am 13.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 471,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 23,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 380,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Robinhood veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Gewinn von 0,188 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

