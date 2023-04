Robinhood Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Robinhood

Aktien in diesem Artikel Robinhood 9,01 EUR

Die Robinhood-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 0,3 Prozent auf 9,95 USD ab. Die Robinhood-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,84 USD nach. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Robinhood-Aktien beläuft sich auf 867.582 Stück.

Bei 12,76 USD erreichte der Titel am 04.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,81 USD ab. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 46,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Robinhood am 08.02.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Robinhood -0,49 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,77 Prozent auf 380,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 362,71 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,691 USD je Robinhood-Aktie in den Büchern stehen.

