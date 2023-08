Robinhood Aktie News: Robinhood präsentiert sich am Mittag stärker

So entwickelt sich Robinhood

Die Aktie von Robinhood zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Robinhood-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 10,78 USD.

Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 10:35 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 10,78 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 909 Robinhood-Aktien.

Bei 13,23 USD markierte der Titel am 20.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,73 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,57 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 29,78 Prozent Luft nach unten.

Am 02.08.2023 äußerte sich Robinhood zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,34 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 486,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 52,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 318,00 USD in den Büchern standen.

Robinhood wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,534 USD je Robinhood-Aktie.

