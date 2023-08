Robinhood Aktie News: Robinhood verliert am Freitagvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BER-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 9,74 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 08:49 Uhr mit Verlusten. Im BER-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 9,74 EUR. Bei 9,73 EUR markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,73 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25 Robinhood-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,85 EUR) erklomm das Papier am 03.11.2022. 32,00 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 02.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,34 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 486,00 USD umgesetzt, gegenüber 318,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,534 USD je Robinhood-Aktie in den Büchern stehen.

