Robinhood Aktie News: Robinhood tendiert am Montagnachmittag nahe Vortagesschluss

11.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Robinhood hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Robinhood-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 114,69 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Robinhood
100,58 EUR 1,95 EUR 1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr bei 114,69 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Robinhood-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 116,75 USD zu. Bei 114,65 USD markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 116,16 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.574.324 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.08.2024 bei 17,56 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 84,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Robinhood-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 44,91 Prozent auf 997,00 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 688,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Robinhood am 29.10.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,54 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.

Redaktion finanzen.net

