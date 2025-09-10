Robinhood Aktie News: Robinhood zieht am Donnerstagabend an

Aktienentwicklung

Die Aktie von Robinhood gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Robinhood-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Die Robinhood-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 119,57 USD. In der Spitze gewann die Robinhood-Aktie bis auf 121,68 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 117,90 USD. Bisher wurden via NASDAQ 5.275.436 Robinhood-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 123,43 USD erreichte der Titel am 10.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 3,23 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,54 USD. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Mit Abgaben von 83,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Robinhood-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 44,91 Prozent auf 997,00 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 688,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Robinhood wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Robinhood-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,65 USD fest.



