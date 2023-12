Robinhood Aktie News: Robinhood tendiert am Mittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 11,59 USD nach.

Um 12:00 Uhr fiel die Robinhood-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 11,59 USD ab. Von der Robinhood-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51.588 Stück gehandelt.

Am 20.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,23 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,15 Prozent hinzugewinnen. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,57 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 34,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Robinhood am 07.11.2023. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,20 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Robinhood in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 467,00 USD im Vergleich zu 361,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Robinhood am 25.01.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood im Jahr 2023 -0,653 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

NASDAQ-Wert Robinhood-Aktie wird nach schwachen Zahlen abverkauft: Cathie Wood bleibt trotzdem optimistisch und kauft massiv zu

Robinhood-Aktie an der NASDAQ tief im Minus: Robinhood mit Gewinn - Umsatz unter Erwartungen

Ausblick: Robinhood stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor