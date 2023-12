Robinhood Aktie News: Anleger greifen bei Robinhood am Vormittag zu

Robinhood im Fokus

Die Aktie von Robinhood zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Robinhood-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 10,97 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 0,5 Prozent auf 10,97 EUR. Die Robinhood-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,98 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 10,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.619 Robinhood-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,93 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 7,12 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Robinhood-Aktie 35,10 Prozent sinken.

Robinhood ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,20 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Robinhood in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 467,00 USD im Vergleich zu 361,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2024 terminiert.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,653 USD je Robinhood-Aktie belaufen.

