Robinhood Aktie News: Robinhood am Mittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Robinhood. Das Papier von Robinhood gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 11,59 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 11:57 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 11,59 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 15.020 Robinhood-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.12.2023 auf bis zu 13,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 14,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,91 USD. Dieser Wert wurde am 17.11.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,74 Prozent.

Am 07.11.2023 lud Robinhood zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Robinhood ebenfalls -0,20 USD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Robinhood mit einem Umsatz von insgesamt 467,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 361,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 29,36 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 23.01.2025.

In der Robinhood-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,649 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

