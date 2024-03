Robinhood Aktie News: Robinhood verzeichnet am Nachmittag Verluste

Blick auf Robinhood-Kurs

Die Aktie von Robinhood gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Robinhood-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,7 Prozent auf 16,41 USD.

Die Robinhood-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 16,41 USD. In der Spitze fiel die Robinhood-Aktie bis auf 16,19 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 16,85 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 3.984.093 Robinhood-Aktien.

Am 09.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,61 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 17.11.2023 Kursverluste bis auf 7,91 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 51,80 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,333 USD. Im Vorjahr hatte Robinhood 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 13.02.2024 hat Robinhood in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Robinhood mit -0,19 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 471,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 380,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Robinhood am 25.04.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Robinhood-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,188 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Analyst pessimistisch für Coinbase-Aktie und die Quartalszahlen - Optimismus für anderen Titel

Robinhood-Aktie im Aufwind: Robinhood mit Umsatzsprung und weiter roten Zahlen

Ausblick: Robinhood veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal