Robinhood Aktie News: Robinhood am Dienstagvormittag im Plus

Die Aktie von Robinhood zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Robinhood-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 17,00 USD.

Um 09:21 Uhr stieg die Robinhood-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 17,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Robinhood-Aktien beläuft sich auf 6.081 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2024 bei 17,61 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,59 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.11.2023 bei 7,91 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Robinhood-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,333 USD belaufen.

Robinhood ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 471,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 380,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Robinhood veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,188 USD je Robinhood-Aktie.

