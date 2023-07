Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag in Grün

Kurs der Robinhood

Die Aktie von Robinhood zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Robinhood-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 11,86 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 11,86 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Robinhood-Aktie bisher bei 12,07 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 12,04 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 3.976.201 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,76 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,63 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,57 USD. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 56,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Robinhood am 10.05.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,57 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Robinhood in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 441,00 USD im Vergleich zu 299,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Robinhood am 02.08.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 31.07.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,645 USD je Robinhood-Aktie belaufen.

