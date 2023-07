Robinhood Aktie News: Robinhood am Vormittag nahe Vortagesschluss

Robinhood im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Robinhood. Kaum Ausschläge verzeichnete die Robinhood-Aktie im BMN-Handel und tendierte zuletzt bei 10,77 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:13 Uhr bei der Robinhood-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 10,77 EUR. Die Robinhood-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,77 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die Robinhood-Aktie bis auf 10,76 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,77 EUR. Bisher wurden heute 25 Robinhood-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,15 EUR) erklomm das Papier am 04.11.2022. 22,10 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 33,15 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 10.05.2023 hat Robinhood in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,57 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,45 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 441,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 299,00 USD umgesetzt.

Am 02.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Robinhood veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 31.07.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,645 USD je Robinhood-Aktie.

