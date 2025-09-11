Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 116,31 USD.

Die Robinhood-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 116,31 USD. Die Robinhood-Aktie sank bis auf 115,99 USD. Bei 117,95 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.016.504 Robinhood-Aktien.

Bei einem Wert von 123,43 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.09.2024 bei 20,67 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 462,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Robinhood gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,42 USD. Im letzten Jahr hatte Robinhood einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,91 Prozent auf 997,00 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,66 USD je Robinhood-Aktie.

