DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,03 -0,4%Dow45.929 -0,4%Nas22.112 +0,3%Bitcoin98.288 -0,1%Euro1,1713 -0,2%Öl67,48 +1,8%Gold3.645 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Oracle 871460 SAP 716460 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Klarna A414N7 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
DAX in KW 37: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 37: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie? Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!
Aktie im Blick

Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

12.09.25 16:10 Uhr
Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 116,31 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Robinhood
99,62 EUR -0,66 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Robinhood-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 116,31 USD. Die Robinhood-Aktie sank bis auf 115,99 USD. Bei 117,95 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.016.504 Robinhood-Aktien.

Bei einem Wert von 123,43 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.09.2024 bei 20,67 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 462,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Robinhood gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,42 USD. Im letzten Jahr hatte Robinhood einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,91 Prozent auf 997,00 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,66 USD je Robinhood-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Rekordhoch greifbar: Aktien von Robinhood und AppLovin steigen in S&P 500 auf

Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar

Wie Cathie Wood der Wall Street mithilfe von Kryptoinvestments ein Schnippchen schlägt

In eigener Sache

Übrigens: Robinhood und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Robinhood

DatumMeistgelesen
Wer­bung