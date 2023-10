Robinhood Aktie News: Robinhood am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Robinhood

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Robinhood. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 9,17 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Robinhood gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 08:34 Uhr ging es um 3,1 Prozent auf 9,17 EUR abwärts. Die Robinhood-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,17 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,18 EUR. Der Tagesumsatz der Robinhood-Aktie belief sich zuletzt auf 188 Aktien.

Bei 13,15 EUR markierte der Titel am 04.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 30,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,12 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 28,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Robinhood veröffentlichte am 02.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,34 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 486,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 318,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Robinhood am 07.11.2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Robinhood 2023 einen Verlust in Höhe von -0,591 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Coinbase, Robinhood & Co.: So viel Geld ließen sich Kryptounternehmen Lobby-Arbeit 2022 kosten

Ende des Kryptogeschäfts für NYSE-Unternehmen? - GameStop stellt Support für eigenes Kryptowallet ein