Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Robinhood gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Robinhood-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 130,48 USD.
Der Robinhood-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 130,48 USD. Die Abwärtsbewegung der Robinhood-Aktie ging bis auf 129,47 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 133,26 USD. Der Tagesumsatz der Robinhood-Aktie belief sich zuletzt auf 624.041 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 153,83 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Robinhood-Aktie somit 15,18 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 77,25 Prozent Luft nach unten.
Robinhood-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.
Robinhood ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Robinhood 1,28 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 99,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 643,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Robinhood am 18.02.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Robinhood ein EPS in Höhe von 2,00 USD in den Büchern stehen haben wird.
