Kursentwicklung

Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood gewinnt am Mittwochabend

12.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Robinhood zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Robinhood-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,4 Prozent auf 132,45 USD. Bei 133,64 USD markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 133,26 USD. Der Tagesumsatz der Robinhood-Aktie belief sich zuletzt auf 2.986.905 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 153,83 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,14 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 29,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit Abgaben von 77,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Robinhood-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Robinhood ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,61 USD. Im letzten Jahr hatte Robinhood einen Gewinn von 0,17 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 1,28 Mrd. USD gegenüber 643,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Robinhood-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.02.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Gewinn von 2,00 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

