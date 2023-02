Robinhood Aktie News: Robinhood am Mittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Robinhood 9,16 EUR

Die Robinhood-Aktie musste um 12:22 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 9,16 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Robinhood-Aktie bei 9,16 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,16 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,65 EUR) erklomm das Papier am 29.03.2022. Mit einem Zuwachs von 37,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.06.2022 bei 6,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 08.02.2023. Robinhood vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,19 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Robinhood hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 380,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 362,71 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 27.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass Robinhood 2023 einen Verlust in Höhe von -0,663 USD je Aktie ausweisen dürften.

