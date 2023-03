Robinhood Aktie News: Robinhood zieht am Montagnachmittag an

Aktien in diesem Artikel Robinhood 8,34 EUR

Um 17:08 Uhr wies die Robinhood-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 9,09 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Robinhood-Aktie bis auf 9,13 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,85 USD. Bisher wurden heute 3.210.564 Robinhood-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,49 USD) erklomm das Papier am 30.03.2022. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 44,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,81 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 33,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Robinhood am 08.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 380,00 USD – ein Plus von 4,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Robinhood 362,71 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Robinhood am 27.04.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,210 USD je Robinhood-Aktie belaufen.

