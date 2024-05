Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag stark gefragt

Blick auf Robinhood-Kurs

Die Aktie von Robinhood gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,1 Prozent auf 17,06 USD.

Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 5,1 Prozent auf 17,06 USD. In der Spitze gewann die Robinhood-Aktie bis auf 17,15 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,62 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.121.566 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 20,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2024). Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 20,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.11.2023 bei 7,92 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Robinhood-Aktie mit einem Verlust von 53,60 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,333 USD aus.

Robinhood gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,57 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 39,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 447,00 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 624,00 Mio. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,498 USD je Robinhood-Aktie.

