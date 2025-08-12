Robinhood Aktie News: Robinhood am Mittwochnachmittag im Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Robinhood gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 113,64 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 113,64 USD. In der Spitze büßte die Robinhood-Aktie bis auf 113,49 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 115,75 USD. Zuletzt wechselten 1.063.664 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,69 USD) erklomm das Papier am 12.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Robinhood-Aktie mit einem Kursplus von 3,56 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,37 USD. Dieser Wert wurde am 14.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 83,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 30.07.2025 äußerte sich Robinhood zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Robinhood in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 997,00 Mio. USD im Vergleich zu 688,00 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Robinhood wird am 29.10.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Robinhood ein EPS in Höhe von 1,56 USD in den Büchern stehen haben wird.

