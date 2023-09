Robinhood Aktie News: Robinhood macht am Mittwochvormittag Boden gut

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Robinhood. Zuletzt stieg die Robinhood-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 10,12 EUR.

Die Aktie legte um 09:15 Uhr in der BMN-Sitzung 0,3 Prozent auf 10,12 EUR zu. Bei 10,12 EUR markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 10,09 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 226 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,15 EUR erreichte der Titel am 04.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,20 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 40,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 02.08.2023 äußerte sich Robinhood zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,34 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 486,00 USD – ein Plus von 52,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Robinhood 318,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,521 USD je Robinhood-Aktie.

