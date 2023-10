Robinhood Aktie News: Robinhood tendiert am Freitagnachmittag um Nulllinie

Aktienentwicklung

Die Aktie von Robinhood hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Robinhood-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 9,29 USD an der Tafel.

Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr bei 9,29 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Robinhood-Aktie bei 9,33 USD. Der Kurs der Robinhood-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,21 USD nach. Mit einem Wert von 9,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 672.857 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Bei 13,23 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 22,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Robinhood gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,34 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 486,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 318,00 USD umgesetzt.

Am 07.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,598 USD je Robinhood-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Coinbase, Robinhood & Co.: So viel Geld ließen sich Kryptounternehmen Lobby-Arbeit 2022 kosten

Ende des Kryptogeschäfts für NYSE-Unternehmen? - GameStop stellt Support für eigenes Kryptowallet ein