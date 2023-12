Robinhood Aktie News: Robinhood am Mittag verlustreich

Aktie im Blick

Die Aktie von Robinhood gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Robinhood-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 11,48 USD.

Der Robinhood-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 11:53 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 11,48 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 13.046 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 13,23 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Robinhood-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 7,57 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie.

Robinhood ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,20 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 467,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 361,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 25.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte Robinhood im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,652 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

NASDAQ-Wert Robinhood-Aktie wird nach schwachen Zahlen abverkauft: Cathie Wood bleibt trotzdem optimistisch und kauft massiv zu

Robinhood-Aktie an der NASDAQ tief im Minus: Robinhood mit Gewinn - Umsatz unter Erwartungen

Ausblick: Robinhood stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor