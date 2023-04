Robinhood Aktie News: Robinhood zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Robinhood 8,92 EUR

Um 11:43 Uhr wies die Robinhood-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 9,13 EUR nach oben. In der Spitze legte die Robinhood-Aktie bis auf 9,16 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,11 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Robinhood-Aktie mit einem Kursplus von 30,57 Prozent wieder erreichen. Bei 6,40 EUR fiel das Papier am 17.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Robinhood am 08.02.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,49 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 380,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 362,71 USD umgesetzt.

Die Robinhood-Bilanz für Q1 2023 wird am 10.05.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 25.04.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,677 USD je Robinhood-Aktie stehen.

