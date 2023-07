Robinhood Aktie News: Robinhood am Mittag mit Kursplus

Kursverlauf

Die Aktie von Robinhood zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Robinhood konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,4 Prozent auf 12,50 USD.

Die Robinhood-Aktie konnte um 12:02 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 12,50 USD. Bisher wurden heute 6.381 Robinhood-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 12,76 USD. Mit einem Zuwachs von 2,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 7,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 65,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Robinhood ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Robinhood hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,45 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 441,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 299,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 02.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 31.07.2024 dürfte Robinhood die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Robinhood-Verlust in Höhe von -0,617 USD je Aktie aus.

